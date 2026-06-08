Mondial 2026 : l'arbitre somalien Omar Abdulkadir privé de visa pour les États-Unis

Le Somalien Omar Abdulkadir Artan, désigné meilleur arbitre de la CAF en 2025, n’a pas reçu son visa dans les délais nécessaires et ne pourra participer à la Coupe du monde de football (Mondial 2026), selon le site Ouest France, citant plusieurs médias africains.



Après avoir refusé d’accueillir le photographe officiel de l’équipe d’Irak ou encore des membres de l’encadrement de la sélection iranienne, les autorités des États-Unis ont interdit à un arbitre officiel du Mondial de pouvoir se rendre sur leur sol.



Pour l’heure, si les raisons de ce refus de visa n’ont pas été communiquées, cette décision intervient alors que les Etats-Unis ont restreint l’entrée sur leur territoire à plusieurs pays africains dont la Côte d’Ivoire et le Sénégal.