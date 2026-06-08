Faux monnayage : cinq (5) individus interpellés et plus de 752 millions FCFA saisis

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action contre le grand banditisme et la criminalité organisée, les éléments de la Brigade de recherches de la Gendarmerie nationale ont interpellé cinq (5) individus, le vendredi 5 juin 2026. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, faux monnayage et détention de matériels destinés à la contrefaçon ».



Selon une note de la Gendarmerie, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau criminel en possession d’une importante quantité de « billets noirs » technique frauduleuse bien connue consistant à faire croire à la possibilité de « nettoyer » de faux billets pour les rendre utilisables.



Afin de démanteler ce réseau, les enquêteurs ont mis en place une stratégie d’infiltration, qui leur a permis d’entrer en contact avec les suspects et de gagner leur confiance. Après trois jours d’échanges et de surveillance, les gendarmes ont déclenché une intervention ciblée dans une maison située à Mbour.



Une première perquisition a permis la découverte et la saisie de plusieurs sachets contenant des billets noirs. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs vers une concession située à Nguérigne, où était dissimulé le reste du stock.



La fouille de cette seconde cache a abouti à la saisie d’une nouvelle quantité importante de billets noirs, ainsi que de divers produits chimiques et matériels utilisés dans des opérations de faux monnayage.



Les perquisitions ont également permis la saisie de deux véhicules appartenant aux membres du réseau : un 4x4 de marque Chevrolet et un Toyota Prado.



Au total, les enquêteurs ont découvert et saisi : deux mille cent quinze (2115) coupures de 500 euros, représentant une contre valeur de 1 057 500 euros, 919 coupures de 100 dollars américains, soit 91 900 dollars américains, ainsi que 685 coupures de 10 000 francs CFA, correspondant à un montant de 6 850 000 francs CFA.



La contrevaleur globale des sommes saisies est estimée à 752 907 527 francs CFA.

L’enquête se poursuit.