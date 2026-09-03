Décès du Khalife de Diamal Santhie dans un accident : le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

La communauté religieuse sénégalaise est en deuil. Le Khalife général de Diamal Santhie, localité située dans le département de Birkilane, région de Kaffrine (centre), Serigne Cheikh Tidiane Cissé, est décédé ce jeudi 3 septembre 2026, à la suite d’un accident de la circulation.



À l’annonce de cette disparition, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à la communauté de Diamal Santhie ainsi qu’à l’ensemble des fidèles.



« C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Cissé, Khalife général de Diamal Santhie, survenu des suites d'un accident de la circulation », a écrit le chef de l’État sur sa page Facebook.



Le président de la République a salué la mémoire du guide religieux et exprimé sa compassion à l'endroit de ses proches et de toute sa communauté.



« Je m'incline devant sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa famille, à la communauté de Diamal Santhie et à l'ensemble des fidèles », a-t-il ajouté.



Bassirou Diomaye Faye a conclu son message par une prière pour le défunt : « Que Dieu l'accueille dans Sa sainte miséricorde ».