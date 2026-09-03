Kolda : un homme déféré pour avoir violé et engrossé une mineure de 15 ans

La Sûreté urbaine du commissariat central de Kolda a interpellé puis conduit devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kolda, ce jeudi 3 septembre , un individu poursuivi pour des faits présumés de détournement de mineure et de viol suivi de grossesse sur une mineure, a appris le correspondant local de PressAfrik.



L’affaire a débuté le 30 août dernier, lorsque le service de police a été saisi d’une plainte déposée par le père d’une jeune fille âgée de 15 ans, élève en classe de sixième dans un collège. Le parent aurait constaté des changements physiologiques et comportementaux chez sa fille avant de l’interroger. La jeune fille aurait alors reconnu être enceinte et déclaré avoir été victime de viol de la part du mis en cause.



Selon le plaignant, l’individu serait déjà cité dans une affaire similaire. Il l’accuse notamment d’avoir engrossé sa petite sœur, alors mineure, en 2021. À l’époque, explique-t-il, l’affaire n’avait pas été portée devant la justice après une intervention familiale.



Entendue sur procès-verbal, en présence constante de son père, la jeune victime présumée a déclaré que le mis en cause profitait de l’absence de ses parents pour l’inviter dans sa chambre, où il l’aurait contrainte à avoir des rapports sexuels malgré son refus.



Interpellé par les enquêteurs, le mis en cause aurait, pour sa part, nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille âgée de 15 ans, selon les éléments de l’enquête rapportés par les services de police.



La réquisition médicale adressée au médecin-chef responsable du centre médico-légal de l’hôpital régional de Kolda a, toutefois, fait état de lésions hyménales multiples anciennes ainsi que d’une grossesse évolutive estimée à 20 semaines d’aménorrhée et 6 jours (20 SA + 06 jours).



Au terme de l’enquête, le mis en cause a été conduit devant le parquet de Kolda pour la suite de la procédure. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.