Salubrité et hygiène publique : le Sénégal se prépare à offrir un cadre de vie « à la hauteur des JOJ 2026 »

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a présidé, ce jeudi 3 septembre 2026 à Diamniadio, la réunion de suivi de la Task Force dédiée à la gestion des inondations ainsi qu’à la prise en charge des déchets solides et liquides dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Selon le ministère, cette rencontre a réuni les services techniques du ministère ainsi que les points focaux des départements ministériels concernés par la préparation et l’accompagnement de cet événement international.



Mise en place à la suite des orientations issues de la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre le 3 juillet 2026, cette Task Force constitue un cadre opérationnel de coordination multisectorielle, d’anticipation des risques et de mobilisation collective, visant à assurer une réponse concertée autour des sites de compétition, des sites d’hébergement, des axes de mobilité et des espaces stratégiques liés aux JOJ.



Les travaux ont porté sur l’examen de la matrice d’action de la Task Force, outil de pilotage permettant d’assurer une vision consolidée des interventions prioritaires, de suivre les responsabilités assignées, d’identifier les points de vigilance et d’évaluer l’état d’avancement des actions engagées.



À l’issue des échanges, Dr Cheikh Tidiane Dièye a rappelé les « exigences d’excellence, d’efficacité et de rigueur devant guider la préparation des JOJ ». Il a insisté sur le « renforcement de l’anticipation, des mécanismes d’alerte, de la mutualisation des moyens et de la coordination entre les acteurs institutionnels », tout en soulignant l’importance de la sensibilisation et de l’implication citoyenne.



D’après le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la mobilisation des collectivités territoriales, des acteurs communautaires, des relais locaux et des médias constitue, à cet égard, un « levier essentiel pour encourager les comportements responsables, préserver les ouvrages d’assainissement et contribuer durablement à l’amélioration du cadre de vie ».



Une attention particulière a également été accordée aux enjeux de salubrité et d’hygiène publique à Dakar, Diamniadio et Saly, notamment autour des sites de compétition, du Village olympique et des principaux axes de mobilité.



Au-delà de l’échéance sportive, Cheikh Tidiane Dièye souligne que cette dynamique interministérielle traduit l’engagement des plus hautes autorités de l’État à renforcer la « prévention, la résilience des territoires et l’amélioration durable du cadre de vie », afin d’offrir un « environnement à la hauteur de l’ambition du Sénégal d’accueillir des événements internationaux majeurs ».