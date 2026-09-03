Dette cachée : Pastef réclame toute la lumière et l’établissement des responsabilités

Face à la presse ce jeudi, Pastef-Les Patriotes est monté au créneau sur la question de la dette dite cachée. Le parti au pouvoir exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient clairement établies dans le cadre de la reddition des comptes.



Pour Ayib Daffé, secrétaire général de Pastef-Les Patriotes, le débat ne doit désormais plus se limiter à l’existence ou non de cette dette, mais s’étendre aux responsabilités et aux conséquences de cette situation pour le Sénégal.



« Nous sommes donc devant un moment de vérité. La question n'est plus seulement celle de l'existence de la dette cachée. Elle est désormais celle de la responsabilité de la reddition des comptes et des conséquences que cette situation fait peser sur la nation. Toute la lumière doit être faite. Les responsabilités doivent être établies. Ce dont les fautes seraient démontrées devront répondre de l'exact », a déclaré Ayib Daffé, secrétaire général de Pastef.



Selon lui, le gouvernement devra également faire preuve de transparence envers les Sénégalais sur le traitement envisagé pour cette dette, notamment dans le cadre des négociations à venir.



« Notre position tient à trois exigences fondamentales. La vérité sur la dette, notamment la dette cachée. La responsabilité de ceux qui ont conduit le pays à ce désastre. Et la protection des Sénégalais dans le cadre de la restructuration qui s'annonce », a souligné le député.