Éducation inclusive : le Sénégal veut renforcer la prise en charge des élèves en situation de handicap

Le Sénégal veut placer l’éducation inclusive au cœur de la refondation de son système éducatif. Le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Pape Malick Ndao, l’a indiqué jeudi lors de l’atelier préparatoire du Forum national sur l’éducation inclusive, des informations relayées par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon M.Ndao, la refondation de l’école nécessite une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap et de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers. « Refonder notre école, c’est en effet interroger sa capacité à accueillir chaque enfant sans exception », a-t-il insisté.



Le secrétaire général a rappelé que l’État avait déjà pris plusieurs mesures, notamment la loi d’orientation sociale de 2010, qui a garanti aux enfants en situation de handicap le droit à une éducation gratuite dans des établissements proches de leur domicile.



Malgré ces avancées, des difficultés ont persisté. Près de 15.000 élèves en situation de handicap ont été recensés en 2024, avec une baisse de leur proportion au fil du parcours scolaire.



La coopération italienne a également réaffirmé son soutien à cette dynamique. Valentina Baraldi, coordinatrice du secteur Éducation au bureau de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS ) à Dakar, a indiqué que les travaux devraient aboutir à un plan opérationnel permettant de transformer les orientations nationales en actions concrètes.



L’objectif a été de faire progressivement de l’éducation inclusive « une réalité pour tous les enfants au Sénégal », a-t-elle ajouté.