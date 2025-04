Décès du Pape François : Horizon Sans Frontières salue la mémoire d’un ardent défenseur des migrants

Dans un communiqué signé par son président, Boubacar Seye, l’organisation rappelle que le souverain pontife avait été désigné à deux reprises « Homme de l’année » par ses membres, en 2015 et 2017, en reconnaissance de son action en faveur des plus démunis.



« Tout au long de son pontificat, le Pape François s’est imposé comme un fervent défenseur des valeurs humanistes, prônant l’accueil, la protection et l’assistance aux populations en détresse. À travers ses prises de position, ses déplacements sur les terrains de crise, et ses nombreuses propositions concrètes, il avait fait de la solidarité internationale une priorité de son action », souligne Horizon Sans Frontières.



L’association salue enfin "un homme de dialogue, engagé pour la paix et le rapprochement entre les religions", dont l’héritage, selon elle, "continuera d’inspirer les défenseurs des droits humains à travers le monde".