Décès du détenu Cheikh Niass : le Lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye donne sa version des faits et dégage sa responsabilité

Le Lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye du Commissariat de Wakhinane Nimzatt a donné sa version des faits sur l’affaire Cheikh Niass, détenu décédé aux urgences à l’hôpital Aristide Le Dantec. Dans une interview avec nos confrères du journal EnQuête, le policier a dégagé toute sa responsabilité, avant d’informer que lui et sa famille sont en danger.



Ahmed Bachir Ndiaye a exprimé son étonnement devant le déroulement des choses. Sa mutation est tombée 48 heures après la mort de Cheikh Niass et 5 jours après son déferrement consécutif à sa période de garde-à-vue dans les locaux de de son service.



A l’en croire, en de pareilles circonstances, la logique voudrait qu’une enquête admirative soit ouverte pour situer les responsabilités. Le cas échéant, on aurait dû lui envoyer une demande d’explication.



« L’enquête administrative, qui peut durer entre 1 à 3 mois, permettrait de situer les responsabilités dans cette affaire. On devrait me donner une demande d’explication, avant de m’entendre devant le conseil d’enquête qui constitue en quelque sorte, le tribunal de la police. Tout ceci n’a pas été fait. Ainsi, si je suis fautif, je pourrais risquer le déploiement ou une radiation. Rien de ceci n’a été fait. Ce qui se passe avec moi est une haine qui ne dit pas son nom. C’est un règlement de comptes. Toute ma famille est en danger, car celle de la victime pense que je suis l’auteur de la mort de leur fils », a-t-il dans le journal.



Le Lieutenant estime que les autorités auraient dû attendre les résultats de l’autopsie. « Si la victime a subi des tortures qu’on le situe dans le temps pour savoir que ce n’est pas au niveau de la police », a ajouté le Commissaire qui dénonce le traitement qui lui est infligé.