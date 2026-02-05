Afrique de l’Ouest : vers une extension du pacte stratégique entre la CEDEAO et la BAD

La Commission de la CEDEAO et la Banque africaine de développement coordonnent leurs efforts pour transformer durablement le paysage économique de l’Afrique de l’Ouest, en mettant l'accent sur une croissance plus résiliente et une coopération commerciale renforcée pour les deux prochaines années.



C’est au siège de la Commission de la CEDEAO, au Nigeria, que s’est ouvert, mercredi 4 février un dialogue de haut niveau qui durera jusqu’au 6 février. Les hauts dirigeants des deux institutions se penchent sur l’avenir du « Document de stratégie d'intégration régionale (DSIR) pour l'Afrique de l'Ouest (2020-2027). Un levier essentiel pour le développement de l’espace ouest-africain. Initialement conçu pour s'achever en décembre 2025, cet instrument de programmation fait aujourd’hui l’objet de discussions approfondies en vue d'une extension de deux années supplémentaires.



Lors de l’ouverture des travaux, Lamin Barrow, Directeur général de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest, a clairement exposé les enjeux de cette rencontre. Selon lui, cette prolongation est vitale pour garantir la continuité des investissements et permettre le lancement de nouveaux projets. Il s'agit avant tout de stabiliser le cadre de coopération pour que les financements puissent continuer à affluer vers les infrastructures et les programmes de développement sans interruption technique.



De son côté, le Dr Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, a exprimé sa reconnaissance envers la Banque africaine de développement. Il a tenu à souligner l’impact concret de ce soutien qui touche désormais tous les piliers de l'économie régionale. Qu’il s’agisse de l'agriculture, les infrastructures, le commerce, les douanes, le renforcement des capacités, la santé, l'éducation, l'industrie et l'énergie.



Ces trois jours de délibérations, qui prendront fin le 6 février, doivent permettre de valider les nouvelles orientations stratégiques.