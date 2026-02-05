Dakar : le magistrat sénégalais Souleymane Teliko élevée au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite français

Le magistrat Souleymane Teliko, directeur du Centre de formation judiciaire du Sénégal (CFJ), a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite français.



La cérémonie de son élévation au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite français s’est déroulée dans les jardins de l’ambassade de France, à Dakar, sous la présidence de l’ambassadrice Christine Fages.



Dans un message publié, ce jeudi 05 février 2026, sur la page officielle de son réseau social X, l’ambassade de France au Sénégal indique que cette distinction salue l’engagement du magistrat « pour l’État de droit et la coopération judiciaire ».



Souleymane Teliko est titulaire d’un doctorat en droit privé. L’ancien président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) est connu pour être une figure de l’indépendance judiciaire et de la transparence électorale.



Il est l’auteur des ouvrages «Les Chambres africaines extraordinaires et la répression des crimes internationaux en Afrique » et « L’ultime audience ! ».

