Distinction : la Professeure Fatou Sow Sarr de la CEDEAO parmi les figures de proue de l'influence africaine en 2025

La Commissaire de la CEDEAO, Fatou Sow, a intégré le prestigieux classement d'Avance Media, confirmant son rôle de leader incontournable dans le développement humain et l'émancipation des femmes sur le continent.



Actuelle Commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, cette figure académique et politique de premier plan a été nommée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes de l'année 2025 par l'agence Avance Media. Ce palmarès annuel célèbre les personnalités ayant accédé aux plus hautes sphères décisionnelles tout en exerçant un impact concret sur leurs communautés respectives.



L'hommage rendu par Avance Media souligne l'envergure exceptionnelle du travail accompli par la Commissaire. Au-delà de ses fonctions institutionnelles, son parcours est salué comme une source d'inspiration majeure capable d'ouvrir de nouveaux horizons pour les femmes, tant sur le continent que dans la diaspora. En occupant ce poste stratégique au sein de la CEDEAO, elle incarne cette nouvelle génération de dirigeantes qui redéfinissent les normes et brisent les plafonds de verre dans des secteurs cruciaux pour l'avenir de la région.



L'initiative portée par Avance Media s'inscrit dans une démarche globale d'autonomisation à travers son projet Be A Girl. En mettant en lumière ces 100 visages de la réussite, l'agence de relations publiques ne se contente pas de dresser un portrait de l'excellence actuelle, elle cherche avant tout à susciter des vocations. L'objectif est de pousser la prochaine génération de jeunes filles africaines à s'engager avec passion dans la transformation sociale et à remettre en question le statu quo pour bâtir une Afrique plus inclusive.