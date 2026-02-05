Guerre au Soudan: la famine menace de s'étendre dans l'ouest du pays (Experts de l’ONU)

Mandatés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour une mission d’inspection, des experts ont prévenu ce 05 février 2026 que la famine menace de s’étendre dans au moins deux nouvelles régions de l’ouest du Soudan, selon le média RFI.



Dernier bastion de l’armée au Darfour, El-Fasher, capitale du Darfour-Nord, est tombé fin-octobre 2025 aux mains des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Cette situation a poussé les populations à se réfugier dans les localités voisines, déjà fragilisées par la situation.



Alors que plus de 30 millions de personnes sont menacées par la famine et l’insécurité alimentaire, cette guerre opposant l'armée régulière (SAF) du général Al-Burhan aux FSR dirigées par "Hemedti" a dépassé le cap tragique des 1.000 jours de conflit. Plus de 200.000 morts et près de 14 millions de déplacés ont été enregistrés dans l’une des plus pires crises humanitaires au monde.