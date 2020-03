Décès du journaliste Ndiaye Doss: Khalifa Sall et la coalition Taxawu Senegaal présentent leurs condoléances au groupe DMédia

L'ex-maire de Dakar Khalifa Sall et la coalition Taxawu Senegaal expriment leur tristesse, suite au rappel à Dieu, du journaliste Mamadou Ndiaye Doss, décédé dimanche en Espagne. Dans un communiqué transmis à PressAfrik, ils ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et au groupe de presse D Média.



"Suite au rappel à Dieu du journaliste Mamadou Ndiaye Doss, Monsieur Khalifa Ababacar Sall et la coalition Taxawu Senegaal présentent leurs sincères condoléances au groupe de presse D media et à la famille du défunt. Ils s’inclinent pieusement devant la mémoire du disparu et prient pour le repos de son âme, lit-on dans la note reçue lundi soir.