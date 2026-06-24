Décès du khalife de ​Guet Ardo : l’État présente les condoléances du président Diomaye à la famille religieuse

Une délégation officielle conduite par la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, s’est rendu, le 24 juin 2026, à Guet Ardo (nord-ouest). Cette visite avait pour but de présenter les condoléances du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du gouvernement, suite au décès à 95 ans du khalife général, El Hadj Mouhamadou Aïssatou Bâ.



En s’adressant au nouveau khalife de Guet Ardo, El hadj Mouhamadine Al Hassane Bâ, en présence des autorités administratives et territoriales de la région de Louga, dont la gouverneure Ndèye Nguenar Mbodj, Mme Diouf a indiqué être porteuse d’un message de compassion du chef de l’État à l’endroit de la famille du défunt khalife et de l’ensemble de la communauté religieuse de Guet Ardo.



« Nous transmettons les salutations et les condoléances du président de la République, de son Premier ministre et de tout le gouvernement », a-t-elle déclaré.



Elle a soutenu qu’en raison de son déplacement à l’étranger, le Président Diomaye a tenu à les envoyer pour témoigner la « solidarité de la nation à la famille éplorée ».



D’après l’APS, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a affirmé que le défunt khalife était une personnalité religieuse de premier plan qui contribuait, à travers ses prières et son engagement spirituel, à la préservation de la paix et de la cohésion sociale du pays.



« C’était un guide religieux respecté, un père pour beaucoup de Sénégalais. Il faisait partie de ces hommes qui œuvrent pour la stabilité et la prospérité du pays par leurs prières », a-t-elle souligné.