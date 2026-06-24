Malnutrition : 75 % des enfants sénégalais n’atteignent pas la diversité alimentaire minimale

Près de 75% des enfants sénégalais, soit trois enfants sur quatre, ne bénéficient pas d'une diversité alimentaire minimale. Nafy Ba Lo, experte en nutrition au Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), a soutenu que « cette faible diversité alimentaire peut être l’un des facteurs expliquant les niveaux encore élevés de malnutrition aiguë observés dans le pays ».



L’experte a aussi souligné que 59% des enfants de 6 à 59 mois souffrent d'anémie. «Un niveau largement supérieur au seuil de 40% considéré comme problématique », a-t-elle déclaré, ce mercredi, lors d’une journée d’orientation destinée aux journalistes.



L’experte en nutrition a toutefois souligné une amélioration de la situation chez les femmes en âge de procréer, avec un taux d’anémie passé de 64 % en 2017 à 47,6 %. « Une évolution qui montre que les actions engagées portent leurs fruits, même si des efforts restent encore à fournir », a-t-elle précisé.



Selon Nafy Ba Lo, il est nécessaire d’améliorer les pratiques alimentaires dès la petite enfance, notamment en renforçant l’allaitement maternel exclusif et une alimentation complémentaire adaptée, pour favoriser le bon développement physique et intellectuel des enfants. Ainsi, elle a appelé à renforcer les actions de sensibilisation.



D’après l’APS, elle a également soutenu qu’investir dans la nutrition dès la petite enfance est essentiel pour le développement du capital humain. « Les études montrent qu’au Sénégal, chaque dollar investi dans la nutrition génère un retour estimé à 20 dollars grâce aux bénéfices sur la santé, l’éducation et la productivité économique », a-t-elle indiqué.