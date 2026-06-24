Affaire AEE Power EPC -- Aser : Me Patrice Kabou annonce une plainte contre le député Thierno Alassane Sall

Me Patrice Kabou, qui serait l'avocat de la société espagnole AEE Power EPC, a annoncé ce mercredi 24 juin une plainte contre le député Thierno Alassane Sall. Il lui reproche des faits présumés de «diffusion de fausses nouvelles, diffamation et mensonge publique et de collecte et obtention de manière frauduleuse de documents bancaires d’une société internationale», suite aux accusations de ce dernier concernant le détournement présumé de 37 milliards de FCFA dans le cadre du contrat d'électrification rurale de l'ASER.



«Une plainte vient d’être déposée contre l’honorable Thierno Alassane Sall», a écrit l’avocat. S’il affirme ne pas vouloir faire de commentaire sur le sujet en raison de ses «principes déontologiques», la plainte a un lien avec l’affaire dite AEE Power EPC – Aser. Dans ce dossier, le parlementaire a toujours affirmé qu’il y a de sérieuses raisons qui lui font croire à un détournement de deniers publics. Il avait même organisé une conférence de presse où il brandissait des documents qu’il aurait reçu de la justice espagnol afin d’étayer ses accusations.



«Hier (11 juin), un député sénégalais affirmait avoir reçu de la justice espagnole "des documents exhaustifs relatifs aux transactions bancaires au cœur de l’affaire AEE Power EPC-ASER" avec comme illustration un courrier de la section d’instruction du tribunal d’instance de Madrid. Des interrogations qui me poussent à saisir les juridictions compétentes car aussi bien les affirmations assez graves que les documents brandis en appui et selon ce dernier, de la justice espagnole dans un dossier en instruction, m’invitent à des éclaircissements sur le plan judiciaire», avait écrit Me Patrice Kabou, le 12 juin 2026.



Pour rappel, l’affaire ASER (Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale) contre la société espagnole AEE Power EPC est l’un des présumés scandales récents au Sénégal. Elle porte sur un projet d'électrification de plus de 1 600 villages pour un montant global de 91,8 milliards de FCFA (140 millions d'euros).



Le Directeur général de l’ASER, Jean-Michèle Sène, a toujours rejeté les accusations et appelé à un débat public Thierno Alassane Sall, qui n’a pas encore répondu favorablement à la demande.

