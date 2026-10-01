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Football : le Sénégalais Krépin Diatta, libre de tout contrat depuis juin, s'engage avec Watford



Football : le Sénégalais Krépin Diatta, libre de tout contrat depuis juin, s'engage avec Watford
Le footballeur sénégalais Krépin Diatta était sans club depuis le 30 juin 2026, date de la fin de son bail avec l'AS Monaco, après cinq saisons et demie en Ligue 1 française. S’il était depuis lors courtisé par plusieurs clubs, ce jeudi 1er  octobre, Watford a officialisé la signature du joueur.

Agé de 27 ans, ce joueur  capable d’évoluer à plusieurs postes sur le côté droit, arrive à Vicarage Road en transfert libre. « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe. Après avoir discuté avec les gens d’ici, le projet est devenu très clair dans mon esprit. Watford est un grand club qui évoluait en Premier League il n’y a pas si longtemps, et je pense que c’est là qu’il devrait être », a réagi Krépin.

Krépin Diatta portera désormais le maillot d’un club bien connu des Sénégalais. Ismaïla Sarr, Formose Mendy et Nampalys Mendy ont déjà évolué sous les couleurs de Watford, qui évolue actuellement en EFL Championship,  la deuxième division anglaise.
 
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Dia Koussa

Jeudi 1 Octobre 2026 - 15:11


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