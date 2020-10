Décès du président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, à l'âge de 78 ans

Le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est mort dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé le groupe sud-coréen dans un communiqué. M. Lee, qui a fait du groupe un géant mondial des télécommunications, vivait alité depuis une attaque cardiaque en 2014.L e vice-président, son fils Lee Jae-yong, est à la tête de l'entreprise depuis l'accident de santé de 2014.



Lee Jae-yong a été condamné à cinq ans de prison en 2017 après avoir été reconnu coupable de corruption et d'autres infractions liées à l'ancien président Park Geun-hye, puis a été innocenté des accusations les plus graves en appel et libéré un an plus tard. Cette affaire est encore en cours.



AFP