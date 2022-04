Décès en couches de Astou Sokhna : un collectif met en place un pool d'avocats pour que justice soit faite

Le collectif dénommé "Patients en danger", a constitué un pool d'avocats pour que justice soit faite sur la mort en couches de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, jeudi dernier.



Composé de diverses personnalités, le collectif est revenu sur la situation dans le secteur sanitaire avec ces « malheureux manquements ». En prenant la parole, Gabrielle Babacar Ndiaye, membre du collectif, a décliné leurs ambitions. «Ce n'est pas un combat contre les infirmiers, le ministère de la Santé ou les autres acteurs sanitaires par contre, nous avons besoin d'une collaboration pour que notre combat de sensibilisation soit mené", a-t-elle précisé.



Le collectif a dénoncé certains mauvais comportements dans les hôpitaux dont le « manque d'assistance, la demande des sommes exorbitantes taxées sur les patients personnes, l'indifférence au niveau de l’accueil ect... »



« Seuls dans les services de maternité qu'on n’entend ces difficultés », a regretté la députée Marième Soda Ndiaye. Elle a dénoncé la « mal gouvernance sanitaire et la politisation des postes de santé qui sont danger ».



Poursuivant dans le même sens avec les problèmes dans les hôpitaux Marième Soda Ndiaye a soutenu que l'ascenseur pour aller à la maternité de l’hôpital Le Dantec est en panne depuis 1 an 6 mois, alors qu'en plénière, elle avait suggéré qu’on le répare et depuis rien n'a été fait. « On attend que quelqu'un meurt pour prendre en compte ».



Ce vendredi, il est prévu un sit-in et la Place de la Nation et un mémorandum sera remis au ministère de la Santé.