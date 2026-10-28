Décharge de Mbeubess : le corps d'un nouveau-né découvert dans un sachet plastique

Dans la banlieue de Dakar, le commissariat de Malika a été alerté le 26 octobre, vers 18 heures, de la présence d'un corps sans vie au niveau de la décharge publique de Mbeubeuss. Une fois sur les lieux, les policiers ont découvert le cadavre d'un nourrisson de sexe masculin.
Selon Libération, le corps, qui ne portait plus son cordon ombilical, était enveloppé dans un drap blanc et caché à l'intérieur d'un sachet plastique jaune. Les constatations d'usage ont été effectuées par le Dr R. Kaly, de l'hôpital de Keur Massar, et des photos ont été prises sur place et du corps.
Le nouveau-né a été inhumé sur les lieux par les sapeurs-pompiers. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte.
Selon Libération, le corps, qui ne portait plus son cordon ombilical, était enveloppé dans un drap blanc et caché à l'intérieur d'un sachet plastique jaune. Les constatations d'usage ont été effectuées par le Dr R. Kaly, de l'hôpital de Keur Massar, et des photos ont été prises sur place et du corps.
Le nouveau-né a été inhumé sur les lieux par les sapeurs-pompiers. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte.
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