Artisanat : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les dirigeants des 14 Chambres de métiers

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli au Palais de la République, le mardi 27 octobre 2026, les responsables des quatorze Chambres de métiers du Sénégal, regroupées au sein de l’Union nationale des Chambres de métiers. L’information est rapportée par la Présidence du Sénégal dans une note.



Implantées dans chaque région, ces établissements publics encadrent un secteur dont l’apport à l’économie nationale est indispensable. De la menuiserie à la couture, en passant par la mécanique ou la bijouterie, l’artisanat perpétue des savoir-faire transmis de génération en génération et assure la subsistance de nombreuses familles, dans les quartiers comme dans les villages.



La Présidence indique que le chef de l’État réserve à ce secteur une place importante dans la transformation économique portée par la Vision Sénégal 2050. Selon elle, produire et transformer localement ce que le pays consomme participe directement à la souveraineté économique recherchée, et l’artisanat figure parmi les leviers les plus ancrés dans cette dynamique.



Les discussions ont notamment porté sur la formation des artisans, la formalisation de leurs activités et leur accès au financement. « Le Président de la République entend accompagner les Chambres de métiers dans cette dynamique, afin que le travail des artisans trouve toute sa place dans la croissance du Sénégal », conclut la note.