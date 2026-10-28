Législatives en Israël: Netanyahu et Eisenkot au coude-à-coude en vue de former un gouvernement

Ce qu'il faut retenir :

► Le bloc de Benyamin Netanyahu, le Premier ministre sortant, est pour l'heure donné en tête face à son rival de centre droit Gadi Einsenkot, selon le journal israélien Haaretz. Les Israéliens ont massivement pris part à ce scrutin, le premier depuis le 7 octobre 2023, avec un taux de participation de 77,7 %, le plus haut depuis 1999.



► Benyamin Netanyahu et Gadi Eisenkot se sont dits prêts à former un gouvernement. Il leur reste à réunir les 61 sièges nécessaires. En cas de non-majorité, un gouvernement minoritaire pourrait être mis en place. Le scénario d'un retour aux urnes reste également possible. Netanyahu ayant rejeté tout compromis avec les partis arabes.



► L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot a appelé Benyamin Netanyahu à « ne pas utiliser les questions sécuritaires à des fins politiques ». Mais le Premier ministre sortant a, lui, expliqué qu'Israël avait « une opportunité historique unique avec notre partenaire le président Trump pour éliminer définitivement la menace existentielle de l'Iran ».



► Le chef de la gauche israélienne, Yaïr Golan, a appelé mercredi l'opposition à Benjamin Netanyahu à s'allier avec les partis arabes pour former un gouvernement et évincer le Premier ministre du pouvoir.



Israël confirme une tentative «d'attentat terroriste» près de son ambassade à Belgrade

La diplomatie israélienne a confirmé mercredi 28 octobre une tentative « d'attentat terroriste » survenue dans la nuit près de l'ambassade d'Israël à Belgrade, peu après l'annonce des premiers résultats des élections législatives qui placent pour l'heure la coalition de Benyamin Netanyahu en tête. « Nous confirmons les informations faisant état d'une tentative d'attentat terroriste près de l'ambassade d'Israël à Belgrade. L'agresseur a été neutralisé par la police locale. Aucun membre du personnel de l'ambassade n'a été blessé et la mission était fermée au moment de l'incident, qui s'est produit tard dans la nuit », a déclaré sur X le ministère des Affaires étrangères.



La diplomatie française gardera son «cap», quel que soit le résultat

Quel que soit le résultat des élections en Israël, la diplomatie française gardera son « cap » et continuera de pousser pour une solution à deux États israélien et palestinien vivant côte à côte « en paix », a déclaré ce 28 octobre le ministre français des Affaires étrangères.





« Notre cap ne variera pas » si la coalition du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu devait l'emporter ou si la victoire revenait au bloc de l'opposition, a affirmé Jean-Noël Barrot sur France 2. La France et Israël entretiennent des relations houleuses, en particulier depuis que le président Emmanuel Macron a reconnu il y a un an un État de Palestine.



Les blocs Netanyahu et Eisenkot à couteaux tirés pour former une coalition. Edition spéciale sur RFI

Lendemains d'élections législatives incertains en Israël. Ce 28 octobre, le bloc de Benyamin Netanyahu vire en tête, après dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote, mais sans pouvoir encore former un gouvernement. Réécoutez notre édition spéciale au lendemain du vote pour les élections législatives en Israël, présentée par Andréane Meslard :

Après plus de 60% des bulletins dépouillés, Netanyahu toujours en tête

Selon le décompte publié par le journal israélien Haaretz, plus de 60% des bulletins de vote ont été dépouillés. Le bloc du Premier ministre Benyamin Netanyahu est toujours en tête avec une projection de 56 sièges. Son rival Gadi Einsenkot en totalise 48. Les partis arabes réunissent pour l'instant 16 sièges.



L'incertitude demeure après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins

Des projections qui ont évolué tout au long de la nuit. Une chose est sur les électeurs ont été très nombreux à se mobiliser hier ces premières législatives depuis l'attaque terroriste du Hamas 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Le taux de participation s'envole à 77,7% de participation, au plus haut depuis 1999 pour un scrutin législatif.



Un « partisan du groupe État islamique » a été abattu par un gendarme dans la nuit du 27 au 28 octobre devant l'ambassade d'Israël à Belgrade, la capitale de la Serbie après l'avoir attaqué en criant "Allah Akbar", a déclaré mercredi le ministère serbe de l'Intérieur. « L'attentat terroriste », commis par un mineur, a eu lieu à 00h15 (23h15 GMT) et a « légèrement blessé » le membre de la gendarmerie « qui assurait la protection » de la représentation diplomatique, a déclaré le ministre de l'Intérieur sortant Ivica Dacic dans un communiqué.





Selon le ministère, l'individu muni de deux couteaux, abattu par légitime défense, était surveillé. Sur son profil Instagram, il arborait le drapeau noir et l'emblème de l'organisation État islamique. Son acte intervient au moment des élections législatives ont eu lieu mardi en Israël.



Les sondages sortis des urnes en Israël donnaient la victoire au bloc du changement, mais pas de majorité puisque c'est le parti de Benyamin Netanyahu qui remporte le plus de suffrages. Une tendance qui se renforçait ce matin du 28 octobre. Les partisans de la coalition sortante, soutiens de Benyamin Netanyahu voyaient cela comme une victoire. C'est le cas de Elie Piprz. Des propos recueillis par notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin :



Le camp de Netanyahu en tête après 50% des bulletins dépouillés selon la Commission électorale

Après dépouillement de 50% des bulletins de vote, le camp de Netanyahu apparaît en tête, selon la Commission électorale. Selon le journal «Haaretz», le bloc du Premier ministre obtiendrait, selon ces résultats toujours provisoires, 56 sièges sur les 120 que compte la Knesset, et son rival Gadi Einsenkot 49. Les partis arabes en totaliseraient 15.



Donald Trump affirme que son soutien a «beaucoup» aidé Netanyahu aux législatives en Israël

Le président américain, Donald Trump, a affirmé mercredi 28 octobre que son soutien au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, l'avait « beaucoup » aidé aux élections législatives la veille en Israël, dont le dépouillement est encore en cours. « Je pense que lorsque le soutien a été annoncé, cela l'a beaucoup aidé », a déclaré Trump à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en parlant de Benyamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien et son rival, Gadi Eisenkot, sont donnés à égalité, selon les sondages sortie des urnes.





En Israël, l’incertitude est entière. Le jour se lève sans vainqueur évident. Les chaînes de télévision avancent des estimations qui se contredisent, et seule une partie des bulletins a pour l’instant été dépouillée.





Ce matin, regarder les écrans de télévision israéliens donne des résultats contradictoires. La chaîne 12 place la droite de Benyamin Netanyahu devant à 55 sièges, quand les chaînes 11 et 13 maintiennent une parfaite égalité à 51 sièges partout. Aucune projection ne raconte la même histoire.





Sur les tables de dépouillement, la réalité est encore très incomplète. Un peu plus d’un tiers des bulletins ont été vérifiés — environ 37 % des voix. Le Likoud y décroche pour le moment 27 sièges, ce qui hisse son bloc à 55 députés. En face, le camp emmené par Gadi Eisenkot pointe à 50 sièges, tandis que les listes arabes Raam et la Liste unifiée en totalisent 16. Mais ces chiffres restent fragiles : les votes des soldats n'ont pas encore parlé, et leur dépouillement fait souvent bouger les derniers mandats.





Plusieurs scénarios sont possibles. Pour gouverner, il faut franchir la barre des 61 députés. Premier scénario : le bloc Netanyahou arrache ces 61 sièges sur le fil et forme une coalition homogène avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes, plus ou moins semblable au gouvernement sortant. Deuxième option : personne n'atteint la majorité, ouvrant la voie à un gouvernement minoritaire fragile. Mais Netanyahu a déjà prévenu qu’il refusait catégoriquement le moindre appui des partis arabes, et Eisenkot évite soigneusement d'en dépendre directement. Si les lignes ne bougent pas, le pays s'achemine tout droit vers un troisième cas de figure : une nouvelle impasse et le retour aux urnes.





Mais le calendrier politique pourrait être rattrapé par l'aspect sécuritaire. Dès ses premières déclarations, Benyamin Netanyahu a remis la question iranienne au centre du jeu, affirmant vouloir saisir l’occasion d’éliminer ce qu’il qualifie de menace existentielle. Une mise en garde sécuritaire qui pèse déjà lourdement sur les tractations qui vont s’ouvrir dans les jours qui viennent.



Ce 28 octobre, RFI suit les résultats des élections législatives en Israël. Merci de nous suivre en direct. Vous pouvez également retrouver le déroulement de ces élections dans notre live du 27 octobre