Zone militaire n° 3 : Le colonel Abdoulaye Mbengue officiellement installé dans ses fonctions

Le colonel Abdoulaye Mbengue a été officiellement installé, mardi 27 octobre 2026, comme commandant de la Zone militaire n° 3. L’installation a été présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des armées (CEMGA), selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



D’après la même source, la cérémonie s’est tenue sur l’avenue El Hadji Abdoulaye Niass, en présence des autorités administratives, locales et coutumières, ainsi que des parents, proches et amis du nouveau commandant.



À cette occasion, le colonel Abdoulaye Mbengue a présenté ses priorités et orientations stratégiques, en mettant notamment l’accent sur la sécurité des populations et de leurs biens. Il a aussi souligné la nécessité d’une collaboration étroite entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations civiles.



Le colonel Abdoulaye Mbengue succède à ce poste au colonel Massamba Thiam.