Trafic de cocaïne à la Médina : 225 grammes saisis, un individu interpellé et conduit au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a déféré au parquet, le 26 octobre 2026, un individu poursuivi pour trafic de cocaïne et tentative de corruption.



Selon la Police nationale, l’homme, qui se présente comme étudiant et dit être domicilié à Yoff, avait été interpellé le 23 octobre 2026 pour trafic de cocaïne. L’enquête avait été ouverte après une information anonyme signalant un vaste réseau de trafic de drogue entre Médina et Yoff, plus précisément à Diamalaye.



Après identification du dealer présumé, les policiers ont mis en place un dispositif qui leur a permis de suivre le suspect jusqu’à son domicile. Lors de la perquisition de sa chambre, quinze (15) boulets de cocaïne, dissimulées sous ses vêtements dans une valise, ont été découvertes.



La Police fait état d’une quantité de 225 grammes, tandis que le récit de la perquisition évoque 205 grammes. Conduit au service, le mis en cause a tenté de corrompre les enquêteurs en leur proposant une somme d’argent en échange de sa liberté. À l’issue de la procédure, il a été conduit devant le parquet.

