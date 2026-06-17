Décision Conseil constitutionnel : Guy Marius Sagna pilonne « les éternels opposants » de Sonko

Le fait que le Conseil constitutionnel s'est déclarée " incompétent" concernant la contestation de la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale fait jubiler le camp de Pastef. Après le soulagement d'El Malick Ndiaye qui avait volontairement cédé son fauteuil à son mentor, le député Guy Marius Sagna est monté au créneau pour saluer une victoire populaire.



Pour le parlementaire ce recours n'était que l'avatar d'une longue série de tentatives visant à écarter le leader de Pastef de la scène institutionnelle. Le député a dressé un parallèle direct entre les combats politiques passés et cette dernière offensive juridique. « Ceux qui ne voulaient pas d'un Sonko candidat à l'élection présidentielle, sont les mêmes qui ne voulaient pas d'un Sonko Premier ministre, sont les mêmes qui ne veulent pas d'un Sonko député et président de l'Assemblée nationale », a posté, Guy Marius Sagna juste après le verdict.



Saluant la décision finale de la haute juridiction, il a conclu avec ironie « Malheureusement pour eux, Sonko reste député et président de l'Assemblée nationale. Le peuple est content»

