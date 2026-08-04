Polémique sur les agents absents après le Magal : Mamadou Lamine Dianté répond aux critiques

Alors que de nombreuses réactions ont émergé sur les réseaux sociaux, certaines critiquant la fermeté de cette mesure, le ministre a choisi de répondre par un message publié sur sa page Facebook. Sans évoquer directement la controverse, il a tenu à clarifier sa position.

« Je n'ai choisi ni un camp ni un autre. J'ai choisi le régime auquel j'ai contribué à donner le pouvoir. Mon choix n'est donc pas opportuniste : il est fondé sur la cohérence et la responsabilité », a écrit le président du parti MCE Jerin sa Askan.

Pour rappel, le 3 août, lendemain du Grand Magal, qui n'était pas un jour férié, Mamadou Lamine Dianté avait constaté un faible taux de présence des agents de son ministère. Selon les données issues du système de pointage, seuls 10 % des effectifs étaient présents dans la matinée.

À l'issue d'un recensement, 179 agents ont été identifiés comme absents. Le ministre a indiqué que chacun d'eux devra fournir une explication à son retour, sauf s'il disposait d'une autorisation d'absence régulièrement accordée.

« À leur retour, ils trouveront une demande d'explications. Tous ceux qui n'avaient pas obtenu une autorisation d'absence devront justifier leur absence », avait-il déclaré.

Cette décision continue d'alimenter le débat entre ceux qui estiment qu'il s'agit d'un rappel nécessaire au respect des obligations de service public et ceux qui jugent la mesure trop sévère au regard de l'importance du Grand Magal dans la vie religieuse et sociale du Sénégal.





Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, est revenu sur la polémique suscitée par sa décision de demander des explications à 179 agents de son département absents au travail le lendemain du Grand Magal de Touba 2026.