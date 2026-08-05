Afrobasket U18 à Abidjan : les Lioncelles face au Cameroun ce mercredi

L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 18 ans dispute son premier match de l'Afrobasket U18 ce mercredi à 16 h GMT contre le Cameroun, à Abidjan. La capitaine des Lioncelles, Aminata Fall, a confirmé au micro de l’Aps, la préparation de l’effectif avant ce rendez-vous inaugural.



Logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Nigeria et de la Tunisie, le Sénégal vise un succès d'entrée pour lancer sa campagne continentale. Outre la conquête du titre lors de ce tournoi programmé du 5 au 16 août 2026, l'enjeu réside dans la qualification pour la Coupe du monde U19 féminine de la FIBA 2027.



Présentes sur le sol ivoirien depuis dimanche, les joueuses sénégalaises abordent le tournoi dans un climat de cohésion, comme l'a indiqué leur capitaine en sollicitant le soutien du public pour la suite des épreuves.



Dans le tableau masculin, la sélection sénégalaise U18 évoluera également dans la poule C aux côtés du Cameroun, de la Tunisie et du Rwanda. Les Lionceaux effectueront leur première sortie ce jeudi à 17 h GMT face aux Rwandais, avec l'objectif d'accéder aux phases à élimination directe et de décrocher un billet pour le Mondial U19 masculin 2027.