Décision de la Cour d'Appel sur le cas de Barthelemy Dias : son avocat Me El Hadji Amadou Sall annonce la saisie de la Cour Suprême

Après être déboutés par la Cour d’Appel, Barthelemy Dias et son camp ne comptent pas baisser les bras. Selon son avocat Me El Hadji Amadou Sall, ils comptent saisir la Cour Suprême pour déposer un recours pour abus de pouvoir contre le préfet. « La décision de la Cour a consisté au rejet de la requête du recours de Barthelemy Diaz. Le vice judiciaire est ainsi fait. On a perdu une bataille, mais on n’a pas perdu la guerre. Pour le moment, la Cour s’est bornée simplement à lire les dispositifs sans discussions, ils sont venus par ces motifs rejetant le recours, on attend de voir le contenu de la décision et on appréciera avec Barthelemy de la suite », a déclaré Me Sall sur Sud Fm.



À en croire l’avocat, « il y aura une suite. J’annonce simplement et j’informe que les avocats de Barthelemy Dias ont déjà préparé et probablement, ce sera déposé aujourd’hui ou le deux (2) janvier un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet, parce que nous estimons que la décision du préfet est entachée d’illégalité. Nous sommes en train de saisir la cour suprême pour annuler la décision du préfet. Nous ne sommes pas d’accord avec la décision qui a été prise. C’est notre droit d’estimer qu’on n’est pas satisfaite parce que justice ne nous a pas été rendue, et quand justice n’est pas rendue évidement le justiciable a le droit d’exercer les voies de recours », a soutenu l’avocat de Barthelemy Dias.