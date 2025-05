Politique : Mame Boye Diao obtient le récépissé de son parti, AARIS - Sénégal Nouveau

Un nouveau venu sur la scène politique sénégalaise. El Hadji Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, a obtenu le récépissé de reconnaissance officielle de son parti politique. Baptisée Alliance Alternative pour la Refondation Idéologique du Sénégal (AARIS - Sénégal Nouveau), cette formation a été dûment enregistrée par le ministère de l’Intérieur.



In extenso sa déclaration



Chers militants et sympathisants,



Je vous annonce la délivrance officielle du récépissé de reconnaissance de notre parti, l’Alliance Alternative pour la Refondation Idéologique du Sénégal (AARIS - Sénégal Nouveau), par le Ministre de l’Intérieur. Ce récépissé marque une étape significative dans notre engagement pour un Sénégal meilleur.



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d’entre vous pour les sacrifices consentis et les efforts déployés afin de faire avancer notre projet commun. C’est grâce à votre détermination et à votre solidarité que nous avons pu atteindre ce jalon important.



Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une rencontre d’orientations et de perspectives, où nous discuterons ensemble des prochaines étapes de notre plan d’action.



Restons unis et déterminés sur le chemin de la transformation et du progrès pour notre pays.

Cordialement,