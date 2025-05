Compte bancaire de 1000 milliards "appartenant à Macky Sall" : Pape Malick Ndour parle d'allégations sans fondement

Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'Emploi sous Macky Sall, a apporté la réplique à l'ancien député Sanou Dione qui a soutenu que le compte des 1000 milliards annoncé par Ousmane Sonko "appartient à l’ancien président Macky Sall". Dans un entretien accordé au journal Les Echos, M. Ndour a déclaré que ces allégations n'ont "aucune base sérieuse".



Pape Malick Ndour a souligné le fait que l'accusation d'un prétendu compte bancaire de 1000 milliards F CFA a été lancée par Ousmane Sonko, qui n'en parle plus, « comme s'il avait réalisé l'énormité ou la vacuité de ses propos ». Par ailleurs, selon l’ancien ministre de Macky Sall, Sanou Dione par ses propos, tente de donner une justification en identifiant son soi-disant propriétaire, sans « aucune base sérieuse ni preuve concrète ».



Il a estimé que ce genre de sortie des membres et alliés du régime actuel pose un sérieux problème de « crédibilité de la parole de nos dirigeants ». « Ce n'est ni sérieux, ni responsable ». Pape Malick Ndour a ainsi rappelé qu’il n'y a, à ce jour, aucun élément concret, aucun document, aucune procédure judiciaire crédible qui confirme ces déclarations. À l’en croire, ceci n’est qu’une stratégie consistant à créer une confusion par rapport à l'affaire relative aux, comptes PDIES et CAP/Gouvernement évoqués par la Cour des comptes.



L’ancien ministre de la Jeunesse considère le fait que ce compte soit évoqué dans le rapport, comme étant une erreur de la part de la Cour des comptes, parce qu'il s’agit selon lui d'un compte mis en place par « décret présidentiel et exécuté selon les modalités fixées par ce même décret ».



À ce titre, dit-il, il a exactement la même valeur juridique que tout autre dispositif réglementaire de l'État, y compris le décret n° 978-2020 portant règlement général sur la comptabilité publique.