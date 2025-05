Premier League : Mohamed Salah élu joueur de la saison par la presse et égale le record de Thierry Henry

Fondée en 1947, la Football Writers’ Association (FWA) regroupe des journalistes sportifs et des correspondants spécialisés dans le football anglais. Chaque année, l’association remet le trophée de footballeur de l’année du championnat anglais. Et pour la troisième fois (2018, 2022 et 2025), c’est Mohamed Salah qui remporte le prix.



Il succède à Phil Foden et Erling Haaland. L’attaquant de Liverpool a conquis 90% des 900 votants et a été félicité par son club, avec lequel il vient de prolonger, sur X.



À la table de Thierry Henry



Figure de proue des Reds et pilier dans la conquête du titre, l’Égyptien réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière en championnat : 28 buts et 18 passes décisives. Avec cette nouvelle récompense dans la catégorie, Mohamed Salah rejoint Thierry Henry à la table des triples vainqueurs du FWA meilleur joueur de l’année.



La cérémonie de remise des prix de la Football Writers’ Association aura lieu cette année le jeudi 22 mai 2025 à Londres, lors du traditionnel dîner annuel du Footballer of the Year.