Déclaration de Diomaye : « La RTS (radio et télé ) a tort de ne pas relayer en direct le 1er discours », selon Mamadou Thior

La RTS(radio et télé) a tort de ne pas relayer en direct le 1er discours de Bassirou Faye. Comparé à 2012, c'est un recul car le 1er discours de Macky Sall était en direct.

Bassirou Diomaye Faye 5ème Président du Sénégal selon les résultats provisoires a pris la parole le lundi soir pour remercier ces militants et sympathisants. Toutefois, il est noté que la télévision publique nationale, la RTS, n’a pas diffusé en direct la déclaration du Président, Bassirou Diomaye Faye. Une posture que dénonce Mamadou Thior, président du Cored.« Le président du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (Cored) a dénoncé la non diffusion, en direct, par le RTS du premier discours de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « La RTS (radio et télé) a tort de ne pas relayer en direct le 1er discours de Bassirou Faye. Comparé à 2012, c’est un recul car le 1er discours de Macky Sall était en direct » , a réagi Mamadou Thior sur X.