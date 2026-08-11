Sénégal: l’OFNAC enregistre 1 695 déclarations de patrimoine, dont 800 en juillet

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a enregistré 1 695 déclarations de patrimoine, avec une forte accélération des dépôts en juillet, où près de 800 déclarations ont été reçues. Selon le magistrat Moustapha Ka, président de l’institution, ''si cette dynamique se poursuit, le taux de déclaration pourrait atteindre 95 %''.



Au cours d'une conférence de presse, ce mardi, le président de l’OFNAC a salué l’engagement des ministres, chefs d’institutions et responsables de services qui ont facilité la transmission des informations sur les personnes assujetties à cette obligation.



Cette mobilisation intervient après l’appel lancé par l’OFNAC aux assujettis, alors que le délai légal du 31 juillet approchait. L’institution avait constaté un faible niveau de dépôts durant les premiers mois de l’année, malgré l’élargissement du nombre de personnes concernées par la loi de 2025.



Le président de l’OFNAC a rappelé que la déclaration de patrimoine constitue un outil de transparence, de bonne gouvernance et de prévention de la corruption. Il a notamment évoqué les engagements du Sénégal découlant de conventions internationales et régionales, ainsi que les orientations du référentiel « Jub, Jubal, Jubanti ».



La loi n°2025-13 du 3 septembre 2025 prévoit par ailleurs la publication périodique de la liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine et de celle des défaillants. L’OFNAC entend ainsi renforcer la transparence et favoriser une meilleure appropriation de cette obligation légale.

