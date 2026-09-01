Adama Sarr (maire de Keur Massar) : «Le calendrier des Jeux olympiques de la jeunesse pour être perturbé si…»

Dans la banlieue de Dakar, le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, conteste la décision de la Direction générale de surveillance et de contrôle de l’occupation du sol (Dgscos), qui a arrêté les travaux du complexe sportif du Terminus 54 dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. Dans la foulée, il dit avoir ordonné à l’’entreprise chinoise de poursuivre ses travaux et de ne pas déférer à la convocation de la Dgscos.



Ce mardi, dans une interview accordée au journal L’Observateur, l’élu prévient que cette situation présente des risques de perturbation de l’événement dans sa commune. «Si l’arrêt de la Dgscos persiste, il pourrait y avoir un retard sur la livraison des ouvrages. Cela pourrait retarder la livraison des infrastructures à date et perturber le calendrier des activités prévues sur le site», a-t-il prévenu.



A ce stade, si Adama Sarr dit ne pas savoir pourquoi la Dgscos a ordonné l’arrêt des travaux, il estime qu’elle «n’est pas habilitée» à prendre cette décision et à «donner des autorisations de construire», précisant qu’elle ne «s’occupe que du contrôle» des infrastructures.



En attendant que les autorités compétentes œuvrent pour un dénouement de cette situation, le maire a conclu avec des mots d’optimisme : «Je pense que c’est possible de livrer les travaux dans les délais parce que c’est un terrain synthétique de football, un terrain de basket aux normes FIBA et un terrain de handball».