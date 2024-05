Découverte macabre à Saloum : un corps en état très avancé de décomposition repêché

Une découverte macabre a ébranlé la tranquillité de la région Kaolack, hier mardi. Le corps sans vie d'un individu, dont l'identité et l'âge restent inconnus, a été repêché du fleuve Saloum. La dépouille, en état de décomposition très avancé, a été retrouvée aux environs de 14h à proximité de l'usine de traitement de sel "Les Salins du Sine Saloum".



Selon L'Observateur, c'est à hauteur de cette usine que le corps a été repéré flottant dans le fleuve. Informés de ce drame, les agents de la Brigade d'hygiène et de la Caserne des sapeurs-pompiers de Kaolack sont rapidement intervenus. Ils ont procédé à l’enlèvement du corps, qui a ensuite été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (Chrein).



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès. À en croire le journal, les investigations s'annoncent complexes en raison de l'état avancé de décomposition du corps, rendant l'identification difficile. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie pourra fournir des indices supplémentaires sur l'identité de la victime et les causes de sa mort.