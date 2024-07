Découverte macabre à Thiaroye-sur-mer : trois (3) enfants retrouvés dans un véhicule en panne

Une découverte tragique a secoué la communauté de Thiaroye-sur -mer. Deux garçons âgés de 5 ans et une fille de 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture en panne.



La gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la brigade de recherches, supervisés par la brigade de Thiaroye, se sont rendus sur place et ont procédé aux opérations nécessaires. Grâce à leur intervention, les corps sans vie des enfants ont été extraits du véhicule.



L'agent de sécurité présent sur les lieux a confirmé qu'aucune "trace de violence" n'avait été observée sur les corps des enfants.



Selon les informations recueillies, les enfants avaient quitté leur domicile la veille pour se rendre chez leur tante, comme ils en avaient l'habitude, afin de lui livrer le repas. Le lendemain matin, ils devaient se rendre de nouveau chez leur tante pour récupérer le bol. C'est vers 11 heures que la famille a constaté leur absence et a immédiatement donné l'alerte. L'information s'est rapidement propagée de bouche à oreille.



Ce mardi, vers 9 heures, le gardien qui gère le parking a découvert les corps des enfants dans la voiture en panne.



Avec cette découverte macabre une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.