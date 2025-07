Dépollution de la baie de Hann : les populations invitées à libérer les emprises d’ici samedi

Dans le cadre du Projet de dépollution de la baie de Hann, le Préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye invite, les occupants du tronçon reliant le quai de pêche de la commune de Hann Bel air au quartier Hann Marinas, à libérer, d’ici samedi, 05 juillet, délai de rigueur, les emprises pour faciliter le démarrage imminent des travaux de pose de l’intercepteur des eaux usées du Projet de dépollution de la baie de Hann (PDBH).



Cette invite selon l’Aps, concerne « les tabliers, mareyeurs, propriétaires de camions frigorifiques et propriétaires de pirogues ».



Ce projet financé par l’Etat du Sénégal avec l’appui de l’Agence française de développement, l’Union européenne, Invest international et la China Development Bank, vise à « améliorer de façon significative la qualité des eaux de la baie et assurer une meilleure condition de vie aux populations riveraines », note la même source.