Thomas Partey officiellement accusé de viols et d’agression sexuelle en Angleterre

Le 30 juin dernier, Thomas Partey (32 ans) arrivait à la fin de son aventure avec Arsenal. Une histoire qui a commencé en 2020. Après un passage du côté de l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain a posé ses valises dans la capitale anglaise. Là-bas, il a participé à 166 rencontres toutes compétitions confondues (9 buts) et acquis une solide réputation.



Mais cet été 2025, le Ghanéen arrivait à un tournant de son aventure chez les Londoniens. En effet, il était en fin de contrat le 30 juin dernier. Si une prolongation de contrat a été évoquée durant longtemps outre-Manche, il n’a finalement pas étendu son bail. Son nom a récemment été cité au Barça ou encore à Fenerbahçe.



Thomas Partey va devoir s’expliquer

Mais Thomas Partey va devoir avant tout régler ses problèmes avec la justice anglaise. Depuis quelques années déjà, des rumeurs évoquent une sombre affaire de viols où le joueur serait impliqué. Ce vendredi, il est officiellement accusé de viols et d’une agression sexuelle par la justice. « Le Crown Prosecution Service a autorisé le Metropolitan Police Service à inculper un homme après qu’un dossier de preuves a été soumis par des détectives. La police métropolitaine a émis une accusation et une réquisition contre Thomas Partey, 32 ans (13/06/1992), du Hertfordshire, en rapport avec les infractions suivantes : cinq chefs d’accusation de viol, un chef d’accusation d’agression sexuelle.»



Les faits auraient été commis entre 2021 et 2022 et concerneraient trois femmes selon Sky Sports. Le média anglais explique qu’il avait été déjà arrêté une première fois en juillet 2022 mais qu’il n’avait pas été nommé publiquement à l’époque, lui qui avait continué à jouer pour Arsenal durant l’enquête. Mais cette fois-ci, la justice ne compte pas le lâcher. Partey doit comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres le 5 août prochain. Il risque évidemment très gros, notamment la prison, comme cela avait été le cas lors de l’affaire Benjamin Mendy.