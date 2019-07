Découvrez le salaire brut de Gana Gueye et ses autres avantages au PSG

Idrissa Gueye s’est engagé avec le PSG. Le transfert a été officialisé ce mardi matin. Le joueur de 29 ans a paraphé un contrat de 4 ans, jusqu’en 2023. Il est la sixième recrue du mercato parisien. Le club de la capitale a déboursé environ 32 millions d’euros, hors bonus, dans l’opération. C’est autant que pour le transfert d’Abdou Diallo. Arrivé en provenance d’Everton, il occupe le poste de milieu de terrain défensif, que le PSG cherchait à renforcer la saison dernière.



Idrissa Gueye recruté par le PSG pour 32 M€



Il devrait toucher un salaire proche des 540 000 € bruts mensuels, soit une saison à 6,4 M€. Cette estimation ne prend pas en compte les diverses primes comprises dans le deal, notamment celle d’éthique commune à tous les joueurs. Quatre ans après avoir quitté la Ligue 1, l’international sénégalais fait son retour en France. Il avait débuté sa carrière professionnelle au LOSC, et faisait partie du groupe qui a remporté le doublé, championnat et coupe de France, en 2010-2011.



Idrissa Gueye a signé un contrat de 4 ans



Le natif de Dakar portera le numéro 27. Son maillot sera floqué de son deuxième prénom, Gana (en hommage à son grand-père), comme c’était le cas à Everton. Il devrait profiter de quelques jours de vacances supplémentaires, après avoir disputé la finale de la CAN, le 19 juillet dernier, et rejoindra le groupe de Thomas Tuchel dans le courant du mois d’août.



Sportune.fr