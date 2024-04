Décret fixant les attributions du ministre de la santé : Ibrahima Sy prend connaissance de ses assignations

Dans un langage commun, le chef de l'Etat appelle le nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale à préparer et mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'Etat dans le domaine de la santé, de la prévention, de l'hygiène et de l'action sociale. "Le tout doit se passer sous l'autorité du Premier ministre", précise-t-on dans le document.



Et dans le décret lui assignant ses nouvelles attributions, le ministre de la Santé, Ibrahima Sy est chargé de rendre accessible les soins de santé à tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être. Sous un autre angle, M. Sy est également chargé de la formation des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et autres personnels de la santé.

Outre ses attributions, le patron de la santé a en charge la préparation et l'application de la législation et la réglementation relatives aux professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques entre autres.



Dans une large mesure, le ministre de la santé a le sacerdoce de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Ce décret lui confère, par ailleurs, de mettre en place des politiques qui s'alignent sur les normes internationales dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le Sida.



Enfin, il est, en sus, chargé de l'élaboration de programmes élargis de vaccination qui prennent en compte toutes les cibles. Qui sont les femmes, les enfants, les handicapés etc.