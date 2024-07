Decroix sur la Dpg de Sonko : « Il y a aucunement lieu de créer une crise inutile »

Le leader d'Aj/Pads s'est exprimé sur la polémique entourant la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette déclaration est retardée en raison du refus de ce dernier de se présenter devant une Assemblée nationale dont le règlement intérieur est "falsifié".



Pour Mamadou Diop Decroix, il suffit de « réactualiser le règlement intérieur et puis c’est tout », s'exclame-t-il.



À ceux qui parlent d’une éventuelle crise, Decroix précise qu'« une crise, c’est lorsque des problèmes se posent dont on n’a pas la solution ici et maintenant ». Selon lui, « il n’y a aucunement lieu de créer une crise institutionnelle totalement inutile ».