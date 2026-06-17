Défaite du Sénégal face à la France : «Le score est un peu lourd (et) ce n’est pas mérité», a dit Kalidou Koulibaly

Dans la soirée du mardi 16 juin 2026, au MetLife Stadium de New York, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1), pour leur entrée en lice dans le Groupe I de la Coupe du Monde 2026. Dans la foulée, le capitaine des "Lions de la Teranga", Kalidou Koulibaly, qui est en méforme en raison de son retour récent de blessure, a affirmé que «le score est un peu lourd» et «pas mérité» au vu de la prestation de son équipe.



«C’était un match très difficile contre une équipe (la France) qui a fait deux finales sur les deux dernières éditions. Donc, c’est une des meilleures équipes au monde, un exemple pour beaucoup de nations. Je pense qu’on n’a pas à rougir sur la première mi-temps : on a fait une très bonne première période, on les a mis en difficulté», a d’abord admis le défenseur sénégalais. En deuxième mi-temps, par contre, Kalidou Koulibaly reconnait que la France est revenue des vestiaires plus forte et «avec un peu plus de pression», une situation qui a «mis en difficulté» le Sénégal.



Sur l’ensemble du match, le défenseur estime qu’au vu de sa prestation, le Sénégal aurait pu mieux faire. «C’est dommage: trois buts, en plus. Je pense que le score est un peu lourd, que ce n’est pas mérité, mais ça fait partie du football, ce sont des détails. Aujourd’hui, on a failli sur quelques situations, mais on va rester confiants parce que le prochain match arrive très vite», a-t-il clarifié.



Le défenseur sénégalais a aussi reconnu que la défaite est due à l’état de forme de certains joueurs de son équipe. «Je pense aussi qu’il ne faut pas oublier qu’on a beaucoup travaillé et qu’il y avait des joueurs qui n’étaient pas bien physiquement, comme moi, comme d’autres comme Gana Guèye qui n’avaient pas joué depuis longtemps. Pape (Guèye) aussi était un peu fatigué. Mais je pense que c’est de bon augure pour le futur. Il faut continuer à travailler», a-t-il dit avant de rappeler que c’est «dans l’unité» que le Sénégal «va réussir à aller le plus loin possible» dans la compétition.



Le Sénégal occupe actuellement la 3e place du Groupe I de la Coupe du Monde 2026 après sa défaite 3-1 contre la France lors de la première journée. L’Irak occupe la 4e et dernière place après sa défaite (1-4) contre la Norvège. Les Lions de la Teranga tenteront de se relancer lors de leur prochain match face à la Norvège, prévu dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin 2026 à (00h00, heure de Dakar).