Pape Thiaw : « Il nous reste deux matchs pour aller chercher les six points »

Pape Thiaw s’est exprimé après la défaite du Sénégal face à la France (3-1), ce mardi, lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des “Lions” a notamment regretté le manque d’efficacité de son équipe durant la première période.



« Il y a forcément des regrets. Quand on regarde la physionomie du match, si nous avions été plus efficaces, nous pouvions rentrer aux vestiaires avec un avantage d’un ou deux buts », a-t-il déclaré au terme de la rencontre.



Le technicien sénégalais est également revenu sur les erreurs commises après la pause, qui ont permis aux Bleus de prendre l’ascendant. « La France a été plus réaliste que nous. En deuxième mi-temps, nous avons commis des erreurs, notamment des pertes de balle évitables. Avec la qualité technique dont dispose cette équipe française, nous ne pouvions pas nous permettre ce genre d’erreurs », a-t-il expliqué.



Malgré cette entrée en lice manquée, Pape Thiaw refuse de céder au découragement et reste concentré sur les prochaines échéances. « Il faut féliciter la France pour sa victoire. De notre côté, il nous reste deux matchs à jouer et nous allons tout faire pour prendre les six points », a-t-il assuré.