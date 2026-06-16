Mondial 2026 : Sénégal- France : Les Bleus font le break grâce à Bradley Barcola.

La France fait le break grâce à Bradley Barcola. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant français n’a pas tardé à se montrer décisif en inscrivant le deuxième but des Bleus.



Tout part d’une récupération dans leur propre camp. Les Français se projettent rapidement vers l’avant avec Adrien Rabiot, qui gagne plusieurs mètres balle au pied. Profitant de l’appel de Kylian Mbappé, le milieu de terrain sert parfaitement Bradley Barcola dans la profondeur. L’attaquant ajuste alors Édouard Mendy d’un subtil ballon piqué et porte le score à 2-0 en faveur de la France.



Les Bleus prennent ainsi une sérieuse option sur la victoire face à des Lions désormais contraints de réaliser un exploit pour revenir dans la rencontre.