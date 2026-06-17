Mondial 2026 : l'Argentine domine largement l'Algérie grâce à un triplé de Messi

L'Algérie a été défaite par l'Argentine (3-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, marquée par un triplé de Lionel Messi. Ce succès permet à l'attaquant argentin d'égaler le record de 16 buts en phase finale, précédemment détenu par Miroslav Klose. La rencontre, disputée dans le cadre du groupe J, a souligné la supériorité du champion en titre face aux hommes de Vladimir Petkovic.



Pour son retour à la compétition, l'Algérie a affronté l'Argentine, championne du monde en titre, dans un match intense marqué par un choix tactique fort de Vladimir Petkovic, titularisant Anis Hadj Moussa à la place de Riyad Mahrez. Avant que Messi ne réussisse son exploit, la rencontre, débutée sur un rythme élevé, a vu deux buts refusés pour hors-jeu, d'abord pour Lionel Messi (5e), puis pour Farès Chaïbi (9e) sur une passe d'Ibrahim Maza.



Malgré les buts concédés, le portier algérien Zidane s'est illustré face à l'attaquant argentin. L'Algérie tentera de se relancer contre la Jordanie le 23 juin prochain.