Coupe du monde 2026 : le Sénégal s’incline face à une France plus réaliste

L’équipe du Sénégal a raté son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 en s’inclinant face à la France sur le score de 3 buts à 1, ce mardi, lors de la première journée du groupe I.



Auteur d’une première période de grande qualité, le Sénégal a pourtant longtemps cru pouvoir faire vaciller les Bleus. Les hommes de Pape Thiaw se sont procuré plusieurs occasions franches, mais leur manque d’efficacité devant le but leur a coûté cher.



Au retour des vestiaires, la France s’est montrée plus réaliste et plus incisive. Kylian Mbappé a ouvert le score avant de s’offrir un doublé, portant son total à 58 réalisations sous le maillot tricolore et devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Bradley Barcola, entré en cours de jeu, a également trouvé le chemin des filets pour permettre à la France de prendre définitivement le large.



Le Sénégal a sauvé l’honneur grâce à Ibrahim Mbaye. Entré en seconde période, le jeune attaquant a réduit l’écart d’une superbe frappe, insuffisante toutefois pour inverser le cours de la rencontre.



Malgré cette défaite, les “Lions” ont affiché des séquences prometteuses et peuvent nourrir des regrets au regard de leur prestation, notamment lors de la première période.



Le Sénégal devra rapidement se remobiliser avant son deuxième match du groupe I face à la Norvège, prévu le 23 juin à minuit GMT. De son côté, la France affrontera l’Irak le lundi 22 juin à 21 heures GMT.

