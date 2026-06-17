Coupe du monde 2026 : Haaland et la Norvège écrasent l'Irak (4-1)

La Norvège s'est imposée contre l'Irak (4-1) ce mardi 16 juin 2026 pour son entrée en lice dans la compétition. Erling Haaland a inscrit un doublé. Les Norvégiens prennent la tête du groupe I devant la France, vainqueure plus tôt du Sénégal (3-1), à la différence de buts.
Pour la deuxième journée, la Norvège affrontera le Sénégal le 23 juin, à minuit. De son côté, la France affrontera l’Irak le lundi 22 juin à 21 heures GMT.
Pour la deuxième journée, la Norvège affrontera le Sénégal le 23 juin, à minuit. De son côté, la France affrontera l’Irak le lundi 22 juin à 21 heures GMT.
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