"Défaut de paiement" du Sénégal: la Bad gèle ses décaissements, 39 projets impactés

Le partenariat entre le Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad) traverse une zone de turbulences majeure, impactant directement le quotidien des travailleurs. En raison d'arriérés de paiement de la part de l'État sénégalais, l'institution financière a pris la décision radicale de geler ses décaissements.



Selon le journal les Echos, « depuis un certain moment, la Bad a bloqué ses décaissements parce que l’État du Sénégal n'a pas payé ses échéances arrivées à terme», ajoutant que ce blocage paralyse un portefeuille colossal de 35 projets touchant des secteurs vitaux tels que l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, représentant un engagement total de près de 1 600 milliards de F CFA .



Les répercussions sociales de cette crise budgétaire sont déjà alarmantes, plongeant de nombreuses familles dans le désarroi.



Dans les couloirs des projets concernés, le personnel de soutien et les techniciens subissent de plein fouet cette situation, se retrouvant « sans salaire depuis plus de 7 mois avec tout ce que cela engendre sur le plan social ». Parallèlement, les entreprises adjudicataires de marchés publics se retrouvent dans l'incapacité d'honorer leurs contrats, certaines étant contraintes de libérer leur personnel.



Face à ce qu'ils décrivent comme la « galère totale », les agents interpellent directement le ministère des Finances pour un dénouement rapide.