Thierry Henry prévient les Bleus face aux Lions de la Teranga :« C'est un match dangereux pour la France »

Dans son dernier billet exclusif pour le blog de Betway, Thierry Henry met en garde l'équipe de France à l'approche de la Coupe du monde.



L'ancien attaquant souligne la dangerosité du match d'ouverture face au Sénégal, rappelant le traumatisme de 2002 : « C'était formidable pour le Sénégal, ils le méritaient et cela restera dans les annales comme une victoire historique. Mais pour nous, c'était presque la fin d'une ère. »



Selon lui, les Lions de la Teranga ont considérablement progressé depuis, portés par leur récent sacre continental.



Henry insiste également sur l'aspect psychologique de cette rencontre et la nécessité d'une vigilance absolue face à un Sénégal revanchard et une Norvège imprévisible.



« C'est un match dangereux pour la France. Il suffit de se rappeler Argentine-Cameroun en 1990 pour comprendre que si l'on n'est pas prêt dès le départ, la situation devient périlleuse », prévient-il, avant de conclure : « Il n'y aura pas de match facile et on affronte deux équipes exceptionnelles. »